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HINIS SULH HUKUK MAHKEMESİ

HINIS SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 00:00

T.C. HINIS SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/26 Esas

Mahkememize açılan Gaipliği Karar verilmesi davası nedeniyle;

Erzurum İli, Karaçoban İlçesi, Dedeören Mah/Köyü, Cilt No:9, Aile Sıra No:14, BSN No:231nüfusa kayıtlı olarak bulunan 29815575596 T.C Kimlik numaralı Ömer ve Besra'den olma, 20/12/1991 doğumlu Yavuz ÇAKMAK ile ilgili olarak TMK'nun 33. Maddesi gereğince gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02193157