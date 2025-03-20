T.C. HINIS SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/26 Esas

Mahkememize açılan Gaipliği Karar verilmesi davası nedeniyle;

Erzurum İli, Karaçoban İlçesi, Dedeören Mah/Köyü, Cilt No:9, Aile Sıra No:14, BSN No:231nüfusa kayıtlı olarak bulunan 29815575596 T.C Kimlik numaralı Ömer ve Besra'den olma, 20/12/1991 doğumlu Yavuz ÇAKMAK ile ilgili olarak TMK'nun 33. Maddesi gereğince gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02193157