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HENDEK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

HENDEK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 00:00

T.C.
HENDEK
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN

ESAS NO : 2024/147 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmazın Tescili davası nedeniyle Sakarya İli, Hendek İlçesi, Şeyhler Köyü 111 Ada, 12 ve 13 parselin arka kısmından, 101 Ada, 201 Parsel sayılı orman alanına kadar ki arada kalan tahmini 1.700 m2 tapusuz alan hakkında bir hak iddia edenlerin Hendek 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/147 Esas sayılı dava dosyasına son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri gerektiği İLAN olunur. 14/04/2025

Davacı Adı Soyadı:Davalılar:Dava:
BAYRAM CENGİZ
TC:61894331038		1- MALİYE HAZİNESİ
2- HENDEK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
3- HENDEK BELEDİYEBAŞKANLIĞI
4- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI		Tapusuz Taşınmazın Tescili

 

#ilangovtr Basın no ILN02215259