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HENDEK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HENDEK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 00:00

İLAN
T.C. HENDEK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptal ve Tescili davası nedeniyle Sakarya İli, Hendek İlçesi, Dikmen Mahallesi 161 ada 3 ve 4 nolu parseller hakkında TMK'nın 713/4 ve 5. Maddesi gereğince zilyetliğe itiraz edenlerin Hendek 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/167 Esas sayılı dava dosyasına son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri gerektiği İLAN olunur. 23/06/2024 ESAS NO : 2025/167 Esas

DAVACI :

1- SEYİT AKGÜN - 39358861452
2- HÜLYA YİRMİBEŞ -50284860722
3- FATMA ÖR - 40111836396
DAVALILAR : 

1- HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- MALİYE HAZİNESİ
3- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

#ilangovtr Basın no ILN02255581