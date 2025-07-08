HENDEK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. HENDEK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptal ve Tescili davası nedeniyle Sakarya İli, Hendek İlçesi, Dikmen Mahallesi 161 ada 3 ve 4 nolu parseller hakkında TMK'nın 713/4 ve 5. Maddesi gereğince zilyetliğe itiraz edenlerin Hendek 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/167 Esas sayılı dava dosyasına son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri gerektiği İLAN olunur. 23/06/2024 ESAS NO : 2025/167 Esas

DAVACI :

1- SEYİT AKGÜN - 39358861452

2- HÜLYA YİRMİBEŞ -50284860722

3- FATMA ÖR - 40111836396

DAVALILAR :

1- HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- MALİYE HAZİNESİ

3- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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