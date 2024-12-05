HENDEK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. HENDEK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/308 Esas

DAVALILAR : RADKA NACHEVA KARACHEVA ...ve dava arkadaşları.

Davacı Gökhan Yaşar dava dilekçesinde özetle; Edirne 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/861 Esas, 2020/948 Karar sayılı mirasçılık belgesinin iptalini talep etmiş olmakla davanın yapılan yargılamasında;

Davalı Radka Nacheva Karacheva (Nacho Lvanov ve Nevana Venkova'dan olma 08/12/1967 doğumlu) tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olması nedeni ile dava dilekçesi, tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dahili davalı Radka Nacheva Karacheva'e dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği ile 6100 sayılı HMK'nın 122. ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesi ve tensip zaptının kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde 6100 sayılı HMK'nın 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarını, usulü itirazlarını ve delillerini, 6100 sayılı HMK'nın 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse 6100 sayılı HMK'nın 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı, yasal cevap süresi içinde davaya cevap vermeği ve herhangi bir delil de bildirmediği takdirde ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesinin ve ön inceleme duruşmasından sonra tanıklarının dinlenilmesi hususunda tanık listesi sunmasının mümkün olmadığı, hususu Dahili davalı Radka Nacheva Karacheva'a İHTAR VE İLAN OLUNUR.

İş bu ilan yayınladığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

#ilangovtr Basın no ILN02134858