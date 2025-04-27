HEKİMHAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

HEKİMHAN

İCRA DAİRESİ

2024/59 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/59 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Malatya İl, Hekimhan İlçe, YENİ Mahalle/Köy, 1423 Ada, 19 Parsel, Malatya İli, Hekimhan İlçesi, Yeni Mah. 1423 Ada, 19 Parselde kayıtlı 874,35M2 alanında arsa vasfında olup taşınmazın 1/2 hissesi borçlu Turan KANDEMİR adına kayıtlıdır, taşınmaz yeni mah. bağ evleri caddesi,no:7-7A-7B mesken hekimhan malatya adresindedir. Taşınmaz üzerinde 7-7A-7B Bağımsız bölüm yer almakta olup Uygulama imar planında ,taşınmaz ayrık -nizam 2 katlı konut alanındadır, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün yazılarında taşınmazın rezerv yapı alanı içerisinde yer almadığı ve taşınmaz üzerindeki yapıların hasarsız olduğu belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde betonarme karkas yapı özelliğinde 2 katlı, üzeri çatılı alt katı tek mesken olarak . üst katı 2 bağımsız mesken olarak kullanılan yapı mevcut olup Binanın alt-giriş katı 4+1 özellikte, giriş kapısı demir kapı iç kapılar ahşap doğramadan ,pencereler ise PVC doğramadan yapılmış, binanın alt katın brüt alanı 175m2 olup net alanı160m2dir.Binanın üst katında 2 adet mesken olup giriş kapıları ayrı olan 2+1 özellikte balkonlu, giriş kapıları demir kapı iç kapılar ahşap doğrama, pencereler PVC doğramadan yapılmış elektrik suyu bulunan her birinin brüt alanları 100m2 olan ve toplam 2 adetx100m2=200m2alanında yapı mevcuttur. Binanın toplam brüt alanı 175m2+200m2=375m2 olarak tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde binaya bitişik olarak yapılmış betonarme karkas yapı özelliğinde,2 katlı üzeri çatı ile kaplı alt katı depo olarak, üst katı ise mesken olarak kullanılan1+1özelliğinde giriş kapısı demir kapı iç kapılar ahşap, pencereler ise PVC doğramadan yapılmış olup toplam brüt alanı 2katx70m2=140m2 net alanı ise120 m2olan mesken binası mevcuttur. Taşınmaz üzerinde binaya bitişik olarak yapılmış, duvarları taş duvarlı tabliyesi betonarme beton ile kaplı çatısız ve ağıl olarak kullanılan ve 100m2 alanında yapı ile ağıl binası üzerine yapılmış tuğla duvarlı yığma yapı özelliğinde üzeri çatı ile kaplı ve depo olarak kullanılan 50m2 alanında müstakil yapı mevcuttur. Binadaki bağımsız bölümlerin giriş kapıları kapalı olduğundan tespit konusu bağımsız bölümlerin tespiti dışarıdan ve pencerelerden de içerideki özellikleri dikkate alınarak tespit yapılmıştır. Taşınmazın içerisindeki mevcut yapıların çevresinde kalan alan üzerinde 3 Adet 10 yaş akasya,1 adet 10 yaş karaçam,1 adet 10 yaş mazı çamı 10 Adet 6 yaş dişbudak ve 3 adet 20 yaş diş budak ağacı ile 1 adet 10 yaş asma1 adet 5 yaş asma ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın borçlu Turan KANDEMİR 'e ait1/2hissesi satılacaktır taşınmaz hisseli olduğundan teslim işlemi yapılmayacaktır.

Adresi : Malatya İli, Hekimhan İlçesi, Yeni Mahalle Bağ Evleri Caddesi, No:7-7A-7B Mesken Hekimhan / MALATYA

Yüzölçümü : 874,35 m2

İmar Durumu :Uygulama imar planında ,taşınmaz ayrık -nizam 2 katlı konut alanındadır.

Kıymeti : 5.113.206,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 14:00

24/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02213134