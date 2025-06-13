HEKİMHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. HEKİMHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/5 Esas Davacı/Davacılar tarafından davalılar aleyhine açılan geçit hakkı davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce Davalı Turan ve Ayşe oğlu 1965 d.lu Yusuf KOCA'ya dosya arasında yer alan ve yurt dışı adreslerine tebligat yapılmasına çalışılmış ise de tebligat yapılamadığı gibi kolluk araştırmasına göre güncel adresinin temini mümkün olmamıştır. Dosya arasında yer alan bilirkişi raporunun Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Fen bilirkişisi ve Ziraat bilirkişisi raporlarına göre Malatya ili Hekimhan ilçesi Güzelyurt mah. 103 ada 690 nolu parselden 274 ada 7 nolu parsele geçit hakkı tesisinin belirtildiği bu kapsamda yolun değerinin 4001,92 TL olarak tayin edildiği, bu rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde beyan ve itiraz hakkınızın bulunduğu tarafınıza ilanın tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02241304