HAYRABOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

HAYRABOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, KARAYAHŞİ Mahalle/Köy, büyük açmalar Mevkii, 381 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 259.650 m2

Kıymeti : 39.555.081,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır, 3402 sy.kanunun 22/2 a bendi uygulasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 10:21

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, FAHRİOĞLU Mahalle/Köy, sıtmapınarı Mevkii, 51 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 69.000 m2

Kıymeti : 10.511.460,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır, 3402 sy.kanunun 22/2 a bendi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 11:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 11:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 11:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 11:24

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, KARAYAHŞİ Mahalle/Köy, çim saya Mevkii, 267 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 55.900 m2

Kıymeti : 8.515.806,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır, 3402 sy.kanunun 22/2 a bendi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 12:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 12:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 12:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 12:27

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, KANDAMIŞ Mahalle/Köy, pınardere Mevkii, 117 Ada, 11 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 27.661 m2

Kıymeti : 4.815.780,10 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Kira Şerhi : 04/06/1980 tarih ve 1677 yevmiye no ileSeneliği 4900 liradan 5 sene müddetle Hüseyin Keskin lehine kira şerhi , Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır,

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 13:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 13:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 13:39

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, KANDAMIŞ Mahalle/Köy, balkandere Mevkii, 113 Ada, 2 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 31.471,81 m2

Kıymeti : 4.794.415,54 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 14:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 14:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 14:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 14:52

04/07/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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