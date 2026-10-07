HAYRABOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. HAYRABOLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/300 Esas

DAVALILAR : 1- SELÇUK ERSİN - (T.C. 24638546570) - İnan Plastik Makinaları San. Ve Tic. A.Ş. Velimeşe Osb Mah. 227. Sokak İnan Plastik Sit. No:17/1 Ergene/TEKİRDAĞ , Reşadiye Mah. Yeni Evler 2. Sok. Abacı Apt. Blok No:28 Daire:4 Çorlu/TEKİRDAĞ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 12/01/2027 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 28/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02564518