HAYRABOLU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
HAYRABOLU
İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2018/345 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/345 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, PARMAKSIZ Mahalle/Köy, Ovandalar Mevkii, 117 Ada, 16 Parsel, Tarla vasıflı tam hisseli taşınmaz.
Adresi : Parmaksız Mahallesi Ovandalar Mevkii 274 Ada Hayrabolu / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 110.722,00 m2
Kıymeti : 18.640.048,70 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır ;
İhtiyati Tebdir : Tekirdağ 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/11/2018 tarih 2018/346 Esas sayılı - Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesinin 30/09/2022 tarih 2022/737 Esas sayılı.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:36
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, PARMAKSIZ Mahalle/Köy, ovandalar Mevkii, 117 Ada, 2 Parsel, tarla vasıflı tam hisseli taşınmaz
Yüzölçümü : 105.286,41 m2
Kıymeti : 17.724.967,12 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır ;
İhtiyati Tebdir : Tekirdağ 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/11/2018 tarih 2018/346 Esas sayılı - Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesinin 30/09/2022 tarih 2022/737 Esas sayılı.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:51
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, PARMAKSIZ Mahalle/Köy, Tokatlar Mevkii, 102 Ada, 148 Parsel, Tarla vasıflı tam hisseli taşınmaz.
Yüzölçümü : 30.378,18 m2
Kıymeti : 3.693.682,91 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır ;
İhtiyati Tebdir : Tekirdağ 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/11/2018 tarih 2018/346 Esas sayılı - Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesinin 30/09/2022 tarih 2022/737 Esas sayılı.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 11:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 11:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 11:06
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, PARMAKSIZ Mahalle/Köy, Arpalık Mevkii, 111 Ada, 3 Parsel, Tarla vasıflı tam hisseli taşınmaz.
Yüzölçümü : 24.388,62 m2
Kıymeti : 3.421.723,39 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır ;
İhtiyati Tebdir : Tekirdağ 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/11/2018 tarih 2018/346 Esas sayılı - Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesinin 30/09/2022 tarih 2022/737 Esas sayılı.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 11:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 11:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 11:19
11/10/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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