HAYRABOLU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

HAYRABOLU

İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2018/345 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/345 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, PARMAKSIZ Mahalle/Köy, Ovandalar Mevkii, 117 Ada, 16 Parsel, Tarla vasıflı tam hisseli taşınmaz.

Adresi : Parmaksız Mahallesi Ovandalar Mevkii 274 Ada Hayrabolu / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 110.722,00 m2

Kıymeti : 18.640.048,70 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır ;

İhtiyati Tebdir : Tekirdağ 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/11/2018 tarih 2018/346 Esas sayılı - Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesinin 30/09/2022 tarih 2022/737 Esas sayılı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:36

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, PARMAKSIZ Mahalle/Köy, ovandalar Mevkii, 117 Ada, 2 Parsel, tarla vasıflı tam hisseli taşınmaz

Yüzölçümü : 105.286,41 m2

Kıymeti : 17.724.967,12 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır ;

İhtiyati Tebdir : Tekirdağ 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/11/2018 tarih 2018/346 Esas sayılı - Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesinin 30/09/2022 tarih 2022/737 Esas sayılı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:51

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, PARMAKSIZ Mahalle/Köy, Tokatlar Mevkii, 102 Ada, 148 Parsel, Tarla vasıflı tam hisseli taşınmaz.

Yüzölçümü : 30.378,18 m2

Kıymeti : 3.693.682,91 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır ;

İhtiyati Tebdir : Tekirdağ 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/11/2018 tarih 2018/346 Esas sayılı - Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesinin 30/09/2022 tarih 2022/737 Esas sayılı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 11:06

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, PARMAKSIZ Mahalle/Köy, Arpalık Mevkii, 111 Ada, 3 Parsel, Tarla vasıflı tam hisseli taşınmaz.

Yüzölçümü : 24.388,62 m2

Kıymeti : 3.421.723,39 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır ;

İhtiyati Tebdir : Tekirdağ 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/11/2018 tarih 2018/346 Esas sayılı - Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesinin 30/09/2022 tarih 2022/737 Esas sayılı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 11:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 11:19

11/10/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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