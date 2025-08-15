HAYRABOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. HAYRABOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/355 Esas

DAVALILAR : 1- ALİ OSMAN DEMİREL - Kipe Konakri Konakri 9898 - Gine

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce belirtilen adresinize ön inceleme duruşma zaptı ve bilirkişi raporlarını içerir davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza ulaşılamaması gerekçesiyle tebligatlar yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporları ve ön inceleme duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. MUHDESATLARIN DAVA TARİHİ (11/10/2023) İTİBARİYLE DEĞERİ: Duvarın Değeri (17,80 x 2,50)m2 x 1.050TL/m2 x%(100-30) = 32.707,50 TL, Duvarın Değeri (33,80 x 2,00) m2 x 1.050TL/m2 x%(100-30) = 49.686,00TL,Kapının Değeri = 5.000,00 TL, Ağaçların Değeri = 15.682,68 TL, Taşınmazın Dava Tarihi Değeri =103.076,18 TL olarak belirlenmiştir.

Duruşma Günü: 11/09/2025 günü saat: 11:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve ayrıca birkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/08/2025

#ilangovtr Basın no ILN02278563