HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZE AİT TARİHİ HAYMANA KAPLICA TESİSİ KİRA İLANI

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Haymana Belediyesine ait İlçemiz Medrese Mahallesi 661 ada 16 parsel üzerinde bulunan Tarihi Haymana Kaplıca Tesisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kira ihalesi yapılacaktır.

1- Tarihi Haymana Kaplıca Tesisi kira bedeli aylık peşin olarak ödenecektir

2- İhaleye sadece tüzel kişiler katılabilir

3- Kira Artışı yıllık Tüfe oranına göre değişecektir.

4- Şartname ve diğer belgeler Haymana Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 250 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

5- Kiralama ihalesi Haymana Belediyesi binasında Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda 12.12.2025 tarihinde Cuma günü saat 09:00’da açık teklif usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

6- Kiralamaya ait Kaplıca Tesisinin muhammen bedeli ve geçici teminat bilgileri aşağıda ki tabloda belirtilmiştir.

NO MAHALLESİ ADA/

PARSEL HİSSE MİKTARI YÜZÖLÇÜMÜ (M2) AYLIK KİRA BEDELİ

YILLIK KİRA BEDELİ 3 YILLIK MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI

%3 1 MEDRESE 661/16 TAM 6.829,83 m2

500.000,00 TL

6.000.000,00 TL 18.000.000,00 TL

540.000,00 TL

7- Katılmak isteyen taliplilerin ve isteklilerin 11.12.2025 tarihinde saat 12:00’a kadar Haymana Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden şartname almaları ve geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir. İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02346994