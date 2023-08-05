HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN TEBLİGAT

Aşağıdaki tabloda belirtilen ve yükümlüsüne tebliğ edilemeyen ceza kararlarının tebliğine karar verilmiş olup bu ilanın yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31'inci maddeleri uyarınca işbu ilanın yayım tarihinden itibaren ceza kararlarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur hususu ilanen tebliğ olunur.

ADI SOYADI YASAL DAYANAK CEZA KARARI NO OLEG KADYYEV 4458/238/1-d Maddesi 23340900CK000600 TRANS BOSPORUS FUVAROZASI KFT. 4458/238/1-d Maddesi 23340900CK000601 NOANE TRANSPORT SRL 4458/238/1-d Maddesi 23340900CK000602 ITA/038/2407 GIURIATO FORTUNA SRL 4458/238/1-d Maddesi 23340900CK000603

#ilangovtr Basın no ILN01872306