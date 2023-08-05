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HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLANEN TEBLİGAT
Aşağıdaki tabloda belirtilen ve yükümlüsüne tebliğ edilemeyen ceza kararlarının tebliğine karar verilmiş olup bu ilanın yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31'inci maddeleri uyarınca işbu ilanın yayım tarihinden itibaren ceza kararlarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur hususu ilanen tebliğ olunur.
|ADI SOYADI
|YASAL DAYANAK
|CEZA KARARI NO
|OLEG KADYYEV
|4458/238/1-d Maddesi
|23340900CK000600
|TRANS BOSPORUS FUVAROZASI KFT.
|4458/238/1-d Maddesi
|23340900CK000601
|NOANE TRANSPORT SRL
|4458/238/1-d Maddesi
|23340900CK000602
|ITA/038/2407 GIURIATO FORTUNA SRL
|4458/238/1-d Maddesi
|23340900CK000603
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