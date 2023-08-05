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HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 00:00

İLANEN TEBLİGAT

HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLANEN TEBLİGAT

Aşağıdaki tabloda belirtilen ve yükümlüsüne tebliğ edilemeyen ceza kararlarının tebliğine karar verilmiş olup bu ilanın yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31'inci maddeleri uyarınca işbu ilanın yayım tarihinden itibaren ceza kararlarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur hususu ilanen tebliğ olunur.

ADI SOYADIYASAL DAYANAKCEZA KARARI NO
OLEG KADYYEV4458/238/1-d Maddesi23340900CK000600
TRANS BOSPORUS FUVAROZASI KFT.4458/238/1-d Maddesi23340900CK000601
NOANE TRANSPORT SRL4458/238/1-d Maddesi23340900CK000602
ITA/038/2407 GIURIATO FORTUNA SRL4458/238/1-d Maddesi23340900CK000603

#ilangovtr Basın no ILN01872306

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