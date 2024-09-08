HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (GTB)

HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT

Aşağıda tabloda belirtilen ve yükümlülerine tebliğ edilemeyen ceza kararlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olup bu ilanın yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31'inci maddeleri uyarınca işbu ilanın yayım tarihinden itibaren ceza kararlarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.

ŞAHIS/FİRMA CEZA KARARI NO YASAL DAYANAK Osamah Hasan Saeıd

ALQADHI 24340900CK000883

24340900CK000884 4458/238/1-b Maddesi

4458/241/6-e maddesi

#ilangovtr Basın no ILN02086384