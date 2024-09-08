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HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (GTB)

HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (GTB)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 00:00

 

HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT

Aşağıda tabloda belirtilen ve yükümlülerine tebliğ edilemeyen ceza kararlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olup bu ilanın yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31'inci maddeleri uyarınca işbu ilanın yayım tarihinden itibaren ceza kararlarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.

ŞAHIS/FİRMACEZA KARARI NOYASAL DAYANAK
Osamah Hasan Saeıd
ALQADHI		24340900CK000883
24340900CK000884		4458/238/1-b Maddesi
4458/241/6-e maddesi

#ilangovtr Basın no ILN02086384