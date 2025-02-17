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HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 00:00

T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/438 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Ortaklar Mahallesi 125 ada 520 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracaat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 28/01/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NOİLİİLÇESİMAH.ADA / PARSELKAM. ALAN
2024/438SamsunHavzaOrtaklar125/520178,47 m²

MALİK: Yakup Sağlam

 

#ilangovtr Basın no ILN02173995