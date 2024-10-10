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HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 00:00

T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/242 Esas

HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Ereli Mahallesi 110 ada 4 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştıma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 16/09/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
ESAS NOİLİİLÇESİMAH.ADA/PARSELKAM. ALAN
2024/242SamsunHavzaEreli110/422,40 m²
MALİK: DURAN ERELİ

#ilangovtr Basın no ILN02101370