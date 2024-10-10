HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/263 Esas

HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Ereli Mahallesi 108 ada 3 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştıma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 27/09/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM.ALAN 2024/263 Samsun Havza Ereli 108/3 38,06 m² MALİKLER: ADEM AYGÜN, ALAATTİN AYGÜN, ASLAN AYGÜN, ATİLA SEZGİN, AZEM AYGÜN, ÖZLEM DİKİCİ, EMİNE ALTINKAYNAK, RAMAZAN SEZGİN,RECEP AYGÜN, SATI AYGÜN, SEMİHA SELÇUK, ŞERİFE AYTEKİN. 27/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02101342