HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/95 Esas

HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Dereköy Mahallesi, 144 Ada 22 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştıma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 27/09/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN 2024/95 Samsun Havza Dereköy 144/22 16,82 m²

MALİK: AHMET ALTINDAL, AYFER TOKMAK, AYSEL TOKUR, BAHAR ŞENKAL, FARUK ALTINDAL, GÜLER KAYA, HÜLYA ALTINDAL, İBRAHİM TUNÇAY, MECİT TUNÇAY, MURADİYE TUNÇAY, MUSTAFA KEMAL TUNÇAY, MÜZEYYEN ERMAN, NEVRİYE ALTINDAL, NURŞEN ERDOĞAN, RABİA TUNÇAY, SADETTİN TUNÇAY, SAFFET TUNÇAY, SAMİ TUNÇAY, SEBAHAT ALTINDAL, SEVAL ŞAHİN, SEVDA KURTÇA, ŞERİFE ÇIRAY, ÜLVİYE KARAOĞLAN, YILMAZ ALP TUNÇAY 27/09/2024

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