29/01/2024

T.C.

HATAY

İCRA DAİRESİ

2023/29682 ESAS



HATAY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN

İLANEN TEBLİĞİ



ALACAKLI : AYHAN BORLU

VEKİLİ : Av. Kezban Borlu

Reşatbey Mah. Dr. Nusret Fişek Cad. 62030 Sk. No:14 Köşk Apt. K:1 D:1 Seyhan / ADANA

BORÇLU : MERCAN FRUİT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 6160770775Vergi Nolu,

Kuzeytepe Mah. Uğur Mumcu Cad.No: 42Aİç Kapı No: A Antakya / Hatay Antakya / HATAY

BORÇ MİKTARI : 773.886,90 TL.

Yukarıda adı, adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan ilamsız icra takibinde;UYAP sisteminde kayıtlı adreslerinize örnek 10 ödeme emri gönderilmiş olup gönderilen ödeme emri iade edilmesinedeniyle yapılan adres araştırmaları neticesinde adresinizin tespiti mümkün olmadığından ödeme emri 7201 Sayılı Kanunun 28. Maddesigereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ödeme emrinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 10 gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikayet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar ve ilanentebliğ olunur.



İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR310001500158007300893922

Vergi Dairesi Adı / No: 23 Temmuz Vergi Dairesi - 0010762434

#ilangovtr Basın no ILN01978431