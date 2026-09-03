HATAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

HATAY

İCRA DAİRESİ

2025/21154 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21154 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hatay İl, Defne İlçe, HARBİYE Mahalle, 5430 Ada, 40 Parsel sayılı ve arsa nitelikli taşınmazın 1/2 hissesinin satışı yapılacaktır. Gayrimenkule Ait Ruhsat ve Proje Bilgileri : Söz konusu taşınmaza ait herhangi bir ruhsat bulunmamaktadır.Hasar Durumu : Hatay İli, Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi, 4711. Cadde/Sokak No: 2 adresindekayıtlı (Sistemimizde; ), MAKS yapı kimlik numarası 118955566 olan 5430 Ada / 40 Sayılı Parseltaşınmaza "N764K" askı bina koduyla hasar tespit sonucuna idare mahkemesi kararıyla ''Az Hasarlı'' olarak veri girişinin yapıldığı görüntülenmektedir.

Gayrimenkulün Özellikleri : Taşınmaz 264,70 m2 olup, üzerinde iki katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Her katında 1 daire bulunan yapının zemin oturumu 180,00 m2 dir. Toplam inşaat alanı 360,00 m2 dir. Söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların ruhsatı bulunmamakta olup, herhangi bir mühendislik hizmeti alınmadan yapılmıştır. Yaşları ve durumları gereği %20 yıpranma payı bulunmaktadır.

Gayrimenkule Ulaşım ve Yol Tarifi : Söz konusu taşınmaz Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi meskun mahal içerisinde bulunmaktadır. Taşınmaz Harbiye Atatürk İlkokuluna 200 mt, Atatürk Bulvarına ise 700 mt mesafededir.

Adresi :Harbiye Mahallesi Hatay Caddesi 4711. Sokak DEFNE / HATAY Yüzölçümü : 264,70 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzıDefne Belediyesi tarafından dosyaya sunulan yazıya göre söz konusu parsel Defne Belediye Meclisinin 15.12.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ve Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2022 tarih ve 247 sayılı kararı ile kesinleşen Defne ilçesi 1/1000 ölçekli Defne ilçesi İlave Revizyon uygulama imar planında Konut alanı (A-3 ayrık nizam 3 kat TAKS:0.40 KAKS: 1.20 şeklinde ) sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 3.924.466,18 TLKDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 13:53

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : ı.HATAY İli, DEFNE İlçesi, Harbiye Mah. 5430 ada, 39 parselde kayıtlı arsa nitelikli 288,11 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/2 hissesinin satışı yapılacaktır. Gayrimenkule Ait Ruhsat ve Proje Bilgileri : Söz konusu taşınmaza ait herhangi bir ruhsat bulunmamaktadır. Gayrimenkule Ulaşım ve Yol Tarifi : Söz konusu taşınmaz Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi meskun mahal içerisinde bulunmaktadır. Taşınmaz Harbiye Atatürk İlkokuluna 200 mt, AtatürkBulvarına ise 700 mt mesafededir.

Gayrimenkulün Özellikleri : Taşınmaz 288,11 m2 kullanım alanına sahip olup, müstakil bir evin bahçesi olarak kullanılmaktadır. Söz konusu bahçenin sınırları duvar ile çevrilmiş olup, içerisinde bakımsız, herhangi bir ekonomik değeri olmayan ağaçlar mevcuttur. Söz konusu taşınmaz yol kotunda olup, düz bir yapıdadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Geometrik olarak yamuk formdadır. İmar planına göre ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullarına sahiptir.

Adresi : Harbiye Mahallesi Hatay Caddesi 4711. Sokak DEFNE / HATAY

Yüzölçümü : 288,11 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Defne Belediyesi tarafından dosyaya sunulan yazıya göre söz konusu parsel Defne Belediye Meclisinin 15.12.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ve Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2022 tarih ve 247 sayılı kararı ile kesinleşen Defne ilçesi 1/1000 ölçekli Defne ilçesi İlave Revizyon uygulama imar planında Konut alanı (A-3 ayrık nizam 3 kat TAKS:0.40 KAKS: 1.20 şeklinde) sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.008.385,00 TLKDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:23

31/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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