HATAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 00:00

Örnek No:55*

T.C.
HATAY
İCRA DAİRESİ
2019/30066 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/30066 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Hatay İl, Antakya İlçe, SULTANLI Mahalle/Köy, 79 Parsel,
Adresi : Sultanlı Mah. 79 Parsel Antakya/Hatay Antakya / HATAY
Yüzölçümü : 28.162,50 m2
Kıymeti : 112.650.000,00 TL
KDV Oranı : %10
DİĞER HUSULAR BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ GİBİDİR.

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 14:55
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 14:55

16/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02296247