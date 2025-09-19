HATAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

HATAY

İCRA DAİRESİ

2019/30066 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/30066 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hatay İl, Antakya İlçe, SULTANLI Mahalle/Köy, 79 Parsel,

Adresi : Sultanlı Mah. 79 Parsel Antakya/Hatay Antakya / HATAY

Yüzölçümü : 28.162,50 m2

Kıymeti : 112.650.000,00 TL

KDV Oranı : %10

DİĞER HUSULAR BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ GİBİDİR.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 14:55

16/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02296247