HATAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

HATAY

İCRA DAİRESİ

2023/37022 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/37022 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hatay İli, Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi 5294 Ada 9 nolu parsel Arsa niteliğinde taşınmaz olup; tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz Hatay İli, Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi, Celal Atik Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Yerleşim yeri içerisinde bulunan taşınmaz Harbiye Atatürk Caddesine 300 mt mesafededir.Taşınmaz 560,77 m2 yüzölçümüne sahip olup, dikdörtgen formunda parseldir.Üzerinde bodrum, zemin, normal kat+ çatı katından ibaret villa bulunmakta olup, yola cephelidir. Söz konusu villanın bodrum katı depo olarak kullanılan alan ve WC den ibarettir. 122,00 m2 oturum alanına sahiptir. Zemin katında salon, mutfak, WC, banyo ve kiler bulunmaktadır. 1. Katındayatak odası, banyo, çatı katında ise salon, WC ve açık mutfak bulunmaktadır. 350 m2 kullanım alanına sahip olan normal katlar ile birlikte binanın toplam kullanım alanı 472,00 m2 dir. Ayrıca çevre düzenlemesi de bulunmaktadır. Tüm malzemeleri 1. Sınıf kalitede olan villanın zemini granit, duvarları sıva üstü boya, tavanları ise gizli ışık detaylı alçıpan tavandır.Söz konusu parsel ayrık nizam 3 kat konut imarlıdır. Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.Taşınmaz Defne İlçesi Harbiye Mah. Uğur Mumcu 3. cd No: 4 adresinde bulunmaktadır.Arsa Değeri : 560,77 m2 x 16.000,00 TL/m2 = 8.972.320,00 TL ve yapı değeri : 19.150,00 TL/m2 x 472,00 m2 = 9.038.800,00 TL olmak üzere toplam taşınmaz değeri 18.011.120,00 TL olarak takdir edilmiştir.

Adresi : Hatay İli Defne İlçesi Harbiye M 5294 Ada 9 Parsel Defne / HATAY

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 3 kat konut imarlıdır.

Yüzölçümü : 560,77 m2

Kıymeti : 18.011.120,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:57

31/07/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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