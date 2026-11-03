HATAY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. HATAY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/65 Esas

Mahkememizin 2026/65 esas sayılı dosyasında Tasarrufun İptali (İİK 227 ve devamı) davası açıldığı, davanın işlemden kaldırıldığı ve davacı vekilince 03/07/2026 tarihinde yeniden işleme alındığı ve davalı Behcet ve Nezahat oğlu 135...62 T.C kimlik numaralı Ahmet Serdar Narin'in tüm aramalara rağmen açık adresinin tespit edilemediği ve yenileme dilekçesinin tebliğinin yapılamadığı anlaşılmış olup, yukarıda belirtilen Tasarrufun İptali (İİK 227 ve devamı) davasınınve duruşma günü17/12/2026 günü saat: 11:05'de duruşmada hazır bulunması yönünde yenileme dilekçesinin ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02584349