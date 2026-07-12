HATAY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. HATAY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/82 Esas

DAVALILAR : 1- AHÇE YOLCU VE YÜK TAŞ. TEM. MED. TUR. GIDA VE TEM. MAD. PAZ. LTD. ŞTİ.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dilekçeler aşaması tamamlanmakla birlikte dava şartları, ilk itirazlar, hak düşürücü ve zamanaşımı süreleri yönünden bir eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından HMK 320. maddesi gereğince yatırılan avans kullanılarak tarafların ön inceleme duruşmasına davet edilmesine,

Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin taraflara ihtarına, Yargılamanın 09/09/2026 günü saat 14:20'a bırakılmasına tensiben karar verildiği, ilanen tebliğ olunur.

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