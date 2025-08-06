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HATAY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HATAY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 00:00

T.C. HATAY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/132 Esas

Davacı, İBRAHİM YILDIRIM ile Davalı, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davaya konu olan Hatay İli Antakya İlçesi Maraşboğazı Mahallesinde kain doğusu orman, batısı yol ve104 ada 1 nolu parsel olan zeytinlik niteliği taşıyan tapulama harici taşınmazın davacı İbrahim Yıldırım (TC: 15092208760) adına TAPUYA TESCİLİNE karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Hatay 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/132 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur. 14/07/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02272632

 