İ L A N

T.C. HATAY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

05.05.2025

Sayı : 2023/72 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

MALİYE HAZİNESİ ile HATAY ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Mahkememizin 2023/72 Esas sayılı dosyasında Hatay ili, Antakya ilçesi, Ilıca mahallesi 49 (yeni 1296 ada 7 parsel) sayılı taşınmazın2/40 hisse sahibi Mardiros Kirakosyon oğlu Sina Kerim, 2/40 hisse sahibi Mardiros Kirakosyon oğlu Aram ve 2/40 hisse sahibi Mardiros Kirakosyonoğlu Karnik'in adına kayıtlı hisse ve gelirlerin,

3561 sayılı yasa gereğince kanuni kayyım il defterdarı tarafından 10 yılı aşkın süredir idare edildiği ve hak sahiplerinin ortaya çıkmadığı gerekçesiyle taşınmazların hissedarların 4721 s. MK. nun 588. maddesi gereğince gaipliğine karar verilerek, dava konusu taşınmazdaki bu hisselerin hazine adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava konusu taşınmazın hissedarlarının bizzat kendilerinin veya kendileri hakkında bilgi sahibi olanların ilk ilan tarihinde itibaren 6 ay içerisinde Hatay Asliye 8. Hukuk Mahkemesinin 2023/72 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde dava konusu taşınmazın 2/40 hisse sahibi Mardiros Kirakosyon oğlu Sina Kerim,2/40 hisse sahibi Mardiros Kirakosyon oğlu Aram ve 2/40 hisse sahibi Mardiros Kirakosyon oğlu Karnik'in GAİPLİĞİNE, dava konusu taşınmazdaki kayyım tarafından idare edilen 2/40 hisse sahibi Mardiros Kirakosyon oğlu Sina Kerim, 2/40 hisse sahibi Mardiros Kirakosyon oğlu Aram ve 2/40 hisse sahibi Mardiros Kirakosyonoğlu Karnik'in hisselerin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine'ye irad kaydına karar verileceği MK.nun 32, 33 ve 588. maddeleri gereğince 2. KEZ İLANEN TEBLİĞ olunur. 05.05.2025

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