HATAY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HATAY

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72929005-2022/868-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 04/12/2024 tarih, 2022/868 esas ve 2024/602 karar sayılı ilamı ile sanık Mahir Feyzo hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda yabancının ülkede kalmasına imkan sağlamak suçun suçundan 6 Yıl Hapis ve 120.000,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanıklar Ömer Şengöz ve Semih Yılmaz'ın ise ayrı ayrı 6 Yıl Hapis ve 100.000,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği, kararın sanık Ömer Şengöz müdafi tarafından istinaf edildiği ancak Gerekçeli Karar ve İstinaf Başvuru dilekçesinin sanık Mahir Feyzo ile Müşteki Eymen Ferzat'ın adreslerinde bulunamaması ve yeni adreslerinin tespit edilememesi nedeni ile kendilerine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdik olunmak suretiyle (hükümlü veya tutuklu olanların ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta mahkememize gönderilmek üzere dilekçe vererek) Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

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