T.C. HATAY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72929005-2020/644-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 09/05/2024 tarih, 2020/644 Esas ve 2024/167 karar sayılı ilamı ile sanık HOUSIN AWAD hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda Sanık Housın Awad'ın "Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan 3 YIL 4 AYHAPİS ve 320,00-TL. ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın sanık Enver Süner müdafi tarafından istinaf edildiği, sanığın adresinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,



İş bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya başka yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle (hükümlü veya tutuklu olanların ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta mahkememize gönderilmek üzere dilekçe vererek) Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02123173