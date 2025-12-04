HATAY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. HATAY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/173 Esas

DAVALILAR : DURAN PAMUK ÇIRÇIR PRESE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ön inceleme Duruşma Tarihi : 22/01/2026 - Saat 10:15

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanın dava dilekçesinde özetle,

Davacının, davalılara çırçır role satışı yaptığını, satış bedeli karşılığı Ali Güler Ltd. Şti.'ye ait Duran Pamuk Ltd. Şti. cirosu bulunan, 35.000,00 TL tutarlı, Keşide yeri Antakya ve 15.07.2021 vade tarihli Ziraat Bankası A.Ş.'ye ait çek aldığını, davalılardan Mehmet Ali Güler Ltd. Şti. Yetkilisi Mehmet Ali GÜLER'in kendi hesabından 15.000,00 TL'sini banka havalesi ile ödediğini, kalan 20.000,00 TL'nin ödenmediğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000,00 TL alacağın vade tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davacıya ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, yukarıda özeti bulunan dava dilekçesine karşı "iki hafta içerisinde cevap dilekçesinin sunulması gerektiği aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca yukarıda belirtilen ön inceleme duruşması gün ve saatinde duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtaren bildirilir" ihtarıyla birlikte davalı Duran Pamuk Çırçır Prese Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

