HATAY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. HATAY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/221 Esas

Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından mahkememize açılan kayyım tayini davasının verilen ara kararı gereğince;

Dava konusu Hatay ili Defne ilçesi Nahırlı Mahallesine kain 45 ada 2 parsel sayılı ve 765 mekrekare yüz ölçümlütaşınmazıntapu kaydı maliki Ahmed: Mehmed Mahmud Oğlu adına kayıtlı olduğu ve bu kişinin kim olduğu, yaşayıp yaşamadığı bilinmediği, bu nedenle söz konusu taşınmazda hak iddia edenlerin işbu ilan tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde söz konusu taşınmazda adı geçenin payının temsil ve idaresi için 3561 sayılı yasa gereğince Hatay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürünün kayyım tayin edileceği ilan olunur.

