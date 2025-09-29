İ L A N

T.C. HATAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

25.09.2025

Sayı : 2025/154 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileHATAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

2025/154 E. sayılı dosyada; Hatay İli, Defne İlçesi, Subaşı Mahallesinde bulunan 15,16,17 parsel sayılı taşınmazlarda hisselerin maliki Haci Mehmet kızı Emine bakiye veresesinin gaipliğine adına kayıtlı hisse ve gelirlerin,

3561 s. yasa gereğince kanuni kayyım il defterdarı tarafından 10 yılı aşkın süredir idare edildiği ve hak sahiplerinin ortaya çıkmadığı gerekçesiyle taşınmazların hissedarların 4721 s. MK. nun 588.maddesi gereğince gaipliğine karar verilerek, dava konusu taşınmazdaki bu hisselerin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine'ye irad kaydına karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava konusu taşınmazın hissedarlarının bizzat kendilerinin veya kendileri hakkında bilgi sahibi olanların ilk ilan tarihinde itibaren 6 ay içerisinde Hatay Asliye 5. Hukuk Mahkemesinin 2025/154 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde dava konusu taşınmazın malikleri Haci Mehmet kızı Emine bakiye veresesinin GAİPLİĞİNE, dava konusu taşınmazdaki kayyım tarafından idare edilen malikleri Haci Mehmet kızı Emine bakiye veresesinin hisselerinin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine'ye irad kaydına karar verileceği MK.nun 32, 33 ve 588. maddeleri gereğince 1. KEZ İLANEN TEBLİĞ olunur. 25.09.2025

#ilangovtr Basın no ILN02302268