HATAY 5. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. HATAY 5. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/135 Esas

DAVALI : İRFAN TURUNÇ Subaşı Mah. Atatürk Caddesi No:164 Antakya/ HATAY

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma zaptı ve tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme tensip tutanağı ve tahkikat duruşma günü 28/04/2026 günü saat: 09:30'a bırakılmış olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ön inceleme tensip tutanağı ile tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

