Hatay 4.Asliye Hukuk Mahkemesinden

Mahkememizin 06/10/2020 gün ve 2019/210- 2020/172 E.K sayılı ilamının ve davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 12/12/2022 tarih ve 2022/10410- 2022/18030 E.K sayılı ile gerekçeli kararın hüküm fıkrasının; a) 3 nolu bendinde yer alan (73.902,52 TL'nin) ibaresinden sonra gelen kısmın tamamen çıkarılarak, yerine (üçer aylık vadeli hesapta işlemiş nemaları ile birlikte derhal ödenmesine (ilk kararla ödenmiş ise mükerrer ödeme yapılmamasına dikkat edilerek) ibaresinin yazılmasına,b) 5 nolu bendinde yer alan(karar tarihi olan 06.10.2020 ) cümlesinin çıkarılmasına, yerine (ilk karar tarihi olan 21.06.2016) cümlesinin yazılmasına,

Hükmün böylece düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

Yukarıda özeti yazılı Yargıtay ilamının bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Murat İNAL'a ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01926216