İLAN

T.C. HATAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/143 Esas

Davacı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında; mahkememiz 24/04/2025 tarihli duruşma zaptı 1 nolu ara kararında "Davalı Ahçe LTD ŞTİ’ ye duruşma gününü bildirir duruşma tutanağı ve ek bilirkişi raporunun ilanen tebliğine" karar verildiği 18/10/2022 tarihli bilirkişi ek raporunda davalıları sorumlu oldukları pay miktarları A.T.K. Özel Sağlık HİZ. Tic. Ltd. Ş. Pay miktarı 2.615,71 TL, Ahçe Yolcu Yük. Taş. Tic. Ltd. Şti. Pay miktarı 7.790,52 TL, Akel Hizmet Tem.İnş. Tic. Ltd. Şti pay miktari 18.627,03 TL, Atiker Hizmet Tem. Tic. Ltd. Ş. Pay miktarı 3.057,32 TL, Babacan Öğr. Serv. Hiz. Tic. Ltd. Ş. Pay Miktarı 3.861,29 TL, Bel-Pa Temizlik Gıda Ltd. Şti. 8.764,33TL, Beyaz Tem İnş. Med. Tic. Ltd. Şti. 5.095,54TL, Egem İnş. Taş. Tem. Tic. Ltd. Şti. 679,41 TL, Paşam Hizmet Kuyumculuk İnş. Ltd. Ş. 4.076,43 TL, Taş-Tem Sosyal Hizmetler İnş. Tic. Ltd. Ş. 2.751,59 TL, Artemis Ltd. Şti. 2.038,22 TL olmak üzere toplam 59.357,39 TL, olduğu bilirkişi raporu ile tespit edilmiş olup, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve duruşma gününün 18/09/2025 günü saat 09:55 bırakılmasına karar verildiği davalı Ahçe LTD ŞTİ’ ye ilanen tebliğ olunur.

