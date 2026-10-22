HATAY 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. HATAY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/353 Esas

DAVALI : HATİCE SÖZBİLİR

Davacı , AHMET SÖZBİLİR ileDavalı , HATİCE SÖZBİLİR arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiyenin adres yetersizliği nedeniyle çıkarılamadığı, tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı , yurt dışı istinabe yolu ile de tebligatyapılamamıştır . Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi , tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi ,tensip tutanağı ileduruşma günü22/12/2026 günü saat: 10:30'a bırakılmış olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ileduruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02575019