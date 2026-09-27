HATAY 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. HATAY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/324 Esas

DAVALI : GHIZHAN BOUHTAIN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/12/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususuile tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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