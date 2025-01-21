HATAY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. HATAY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2014/898 Esas

KARAR NO : 2024/28

Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/01/2024 tarihli ilamı ile 227/2 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Abdulganı ve Khladıa oğlu, 1988 doğumlu Suriye uyruklu sanık MOHAMMED FARES AL TURK, Abdullatif ve Suphiye kızı, 1983 doğumlu Suriye uyruklu mağdur Azize ALTURK ve Salah ve Amina kızı, 1991 doğumlu, Suriye uyruklu mağdur SAMAHIR BARAKAT tüm adreslerinden bulunamamış, gerekçeli karar kendilerine tebliğ edilememiştir.

Bu kapsamda;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli tirajı 50.000'nin üzerinde bir gazete ile internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.01.2025

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