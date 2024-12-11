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HATAY 2. AİLE MAHKEMESİ

HATAY 2. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 00:00

İLAN
HATAY
2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/317 Esas
KARAR NO : 2024/745

Mahkememizce DAVALI FATMA BAYRAK'ın tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından 14/11/2024 tarihli gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
1- Davanın KABULÜ İLE; Hatay ili, Altınözü İlçesi, Hacıpaşa Mah./KöyüCilt no: 28 hane no: 175'de nüfusu kayıtlı Ahmet ve Fahriye oğlu 27.05.1974 Altınözü doğumlu,33931562484T.C kimlik nolu MEHMET BAYRAK ile aynı yer Bsn; 37'de nüfusa kayıtlı Abdurrazzak ve halime kızı 01.01.1975 Altınözü d.lu 33877564238 T.C kimlik nolu FATMA BAYRAK'ın boşanmalarına ilişkin ( Lefkoşa Aile Mahkemesinin 392/2020 dava nolu sayılı 20.05.2021 kesinleşme tarihli)boşanma kararının mahkememizce TANINMASINA ve TENFİZİNE,
2-Karar kesinleştiğinde 5718 sayılı Milletler arasi Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkinda Kanunun 56. maddesi uyarınca hüküm fıkrasının yabancı mahkeme ilamının altına yazılıp mühürlenerek imzalanmasına,
3- Alınması gerekli 427,60- TL harçtan, peşin alınan 80,70-TL harcın mahsubu ile eksik kalan 346,9- TL harç terkin sınırı altında kaldığından tahsiline yer olmadığına,
4- Davacı vekilinden sarf edilen172,90- TL harç ile posta - ve yurt dışı tebligat gideri olan 14.846,25-TL olmak üzere toplam 15.019,25-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
5- Davacı yargılama süresince kendini vekil ile temsil ettirdiğinden vekalet ücreti olan30.000- TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, olup, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 06/12/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02138247