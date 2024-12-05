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HATAY 2. AİLE MAHKEMESİ

HATAY 2. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 00:00

İLAN
T.C.
HATAY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/342 Esas
KARAR NO : 2024/99

Davalı : 1- SÜHEYLA KAYABAŞ
Davacı : 2- MEHMET KAYABAŞ
Mahkememizce DAVALI SÜHEYLA KAYABAŞ'ın tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizden verilen 13/02/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.
1- Davacının KABULÜ ile, Hatay ili, Defne İlçesi, Döver mah/köy, Cilt No:91 , Hane no;366 'da nüfusa kayıtlı Nazir ve Zehra'dan olma, 03/11/1967 Antakya doğumlu,37189471246 T.C kimlik nolu davacı MEHMET KAYABAŞ ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Yunus ve Hüsne'den olma, 17/06/1968 Antakya doğumlu,37180471528 TC kimlik nolu davalı SÜHEYLA KAYABAŞ'ın TMK. 166/4 uyarınca BOŞANMALARINA,
2- Karar kesinleştiğinde 2 örneğinin Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,
3- Dava adli yardımlı olduğundan 427,60-TL peşin harç ile 427,60-TL başvurma harcı olmak üzere toplam855,2-TL harcın davalı kadından alınarak hazineye irad kaydına,
4Davacı erkek vekilinden sarf edilen 15tebligat gideri olan 523,5-TL yargılama giderinin davalı kadından alınarak hazineye irad kaydına,
6- Davacı erkek yargılama süresince kendini vekil ile temsil ettirdiğinden vekalet ücreti olan 17.900- TL'nin davalı kadından alınarak davacı erkeğe ödenmesine karar verilmiş olup, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02134771