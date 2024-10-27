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HATAY 2. AİLE MAHKEMESİ

HATAY 2. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 00:00

İLAN

T.C. HATAY 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/317 Esas
DAVALI : FATMA BAYRAK

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme Durusma Günü: 14/11/2024 günü saat: 09:50'da mahkememizde yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hususu ön inceleme tensip zaptı ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02111630