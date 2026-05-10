HATAY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 00:00

İL A N

Hatay 11. Asliye Ceza Mahkemesinden

Esas No : 2016/137
Dosya No : 2026/66

Suçtan Zarar Gören : MELEK ÖNTOPLAR : Bayram ve Fatma kızı 16/08/1990 Reyhanlı doğumlu
Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
Suç Yeri : Hatay /Merkez
Suç Tarihi : 21/04/2013-22/12/2013
Sanığa Verilen Hüküm : DÜŞME

Suçtan Zarar Gören Melek ÖNTOPLAR 'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığından

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı verin mahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle TemyizYasa Yoluna başvurarak Temyuz edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02464445

 