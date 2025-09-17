İLAN

T.C. HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2017/55

Davacı , ASIF ÖZMEN ileDavalılar , CEMİLE SEMA ASKER PINARD vd arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle;

Mahkememize açılan davada davalı Cemile Sema Asker Pınard (TC:294*****374)'a çıkartılan tebligatların iade döndüğü, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı yönünden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 04/11/2025 günü saat 10:50'de Hatay 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmanız duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğinin ihtarına, Tebligat Yasasının 28, 29,30,31 ve devamı maddelerinin ilgili hükümleri gereğince dahili davalı Cemile Sema Asker Pınard'a ilanen tebliğ olunur.

