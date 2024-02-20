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Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden :

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden :
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 00:00

 

- İL A N -

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden :

Esas No : 2021/1161
Dosya No : 2023/512
Sanık :MEHMET ALİ YILDIRAY : Durmuş Ali ve Hatice oğlu 06/06/1978 d.lu Hatay Antakya Karlısu n.kTC NO : 23584925132 Suç : 5607 Sayılı Yasaya MuhalefetSuç Yeri : Hatay/Merkez ,
Suç Tarihi : 27/01/2014
Kanun Maddesi : CMK.231/5
Verilen Ceza : HAGB

Tüm aramalara rağmen sanık bulunamadığından ;

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genelİnternet Haber Sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleHatay Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İitirazkanun yoluna başvurabileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01987856

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#Basın No ILN01987856#İlangovtr