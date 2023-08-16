- İL A N -

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden :

Esas No : 2022/1492

Dosya No : 2023/382

Sanık : TARIG SULAIMAN ALRUBAISH Süleymen ve hediye oğlu 1968 Suudi Arabistan d.lu Suç :Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmaSuç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi : 09/08/2022

Kanun Maddesi : CMK .231/5

Verilen Ceza : HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 v emüteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Yerel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı verin mahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

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