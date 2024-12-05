HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

Esas No: : 2021/237

Karar No. : 2022/136

Sanık : DESMOND VAN KOOTEN

Wido ve Babs Steenman oğlu, 1976 Hollanda doğumlu

Suç : Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak

Suç yeri : Hatay/Merkez

Suç tarihi : 13/09/2020

Karar Tarihi : 20/01/2022

Kanun maddesi : CMK 231. maddesi

Verilen ceza : 3.000 TL ve 20 TL adli para cezası

Yukarıda özeti yazılı gerekçeli kararın Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02134760