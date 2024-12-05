HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: : 2021/237
Karar No. : 2022/136
Sanık : DESMOND VAN KOOTEN
Wido ve Babs Steenman oğlu, 1976 Hollanda doğumlu
Suç : Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak
Suç yeri : Hatay/Merkez
Suç tarihi : 13/09/2020
Karar Tarihi : 20/01/2022
Kanun maddesi : CMK 231. maddesi
Verilen ceza : 3.000 TL ve 20 TL adli para cezası
Yukarıda özeti yazılı gerekçeli kararın Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02134760