HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN:

Esas No: : 2024/996

Karar No. : 2024/2102

Sanık : NEBİL DERİYE Yahya ve Necah oğlu, 26/07/1995 Hama doğumlu

Suç : Kasten yaralama

Suç yeri : Hatay/Merkez

Suç tarihi : 14/06/2021

Karar Tarihi : 11/12/2024

Kanun maddesi : TCK 87/3

Verilen ceza : 1 yıl, 8 ay hapis

Yukarıda özeti yazılı gerekçeli kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

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