HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN:
Esas No: : 2024/996
Karar No. : 2024/2102
Sanık : NEBİL DERİYE Yahya ve Necah oğlu, 26/07/1995 Hama doğumlu
Suç : Kasten yaralama
Suç yeri : Hatay/Merkez
Suç tarihi : 14/06/2021
Karar Tarihi : 11/12/2024
Kanun maddesi : TCK 87/3
Verilen ceza : 1 yıl, 8 ay hapis
Yukarıda özeti yazılı gerekçeli kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
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