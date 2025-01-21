HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: : 2021/268

Karar No. : 2024/2013

Sanık : MUHAMMED YUSUF EL HÜSEYİN Hüseyin ve Vefa oğlu, 1984 HALEP doğumlu

Suç : 5607 sayılı yasaya muhalefet

Suç yeri : Hatay/Merkez

Suç tarihi : 07/02/2014

Karar Tarihi : 05/12/2024

Kanun maddesi : CMK 223/8

Verilen ceza : Düşme

İstinaf eden : Katılan kurum vekili

Yukarıda özeti yazılı gerekçeli karar ile istinaf dilekçesinin Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğincegazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içindekararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

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