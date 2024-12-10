HATAY 1. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/115 Esas

DAVALI : FUAD DERVİŞ(Fatma ve Zeki oğlu,1976 d.lu)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalıya çıkartılan dava dilekçesi tebligatının iade edildiği, tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği, kendisine tebligat yapılamayacağı anlaşıdığından dava dilekçesi ile ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalının ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, ayrıca, davalı tarafından cevap dilekçesi verilmezse, Davalı FUAD DERVİŞ'in 27/02/2025 günü saat 10:45'te mahkememizde yapılacak ön inceleme ve tahkikat duruşmasında hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, geçerli mazeret bildirmeksizin duruşmalara katılmaması halinde ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak yokluğunda yargılamanın sürdürülüp karar verileceği, 7201 sayılı TK nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca davalı FUAD DERVİŞ'e dava dilekçesi ile ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02137408