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HATAY 1. AİLE MAHKEMESİ

HATAY 1. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 00:00

İLAN

T.C.
HATAY
1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/618 Esas

MİRASÇI (Nazem Oğlu) (07/02/1989 Doğumlu) AHMET BİLMEZ
Davacı Nazem Bilmez ile Davalı , Şaziye Bilmez arasında Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce yurt dışı ikamet adresinize tebligat çıkarılmış olup, Alman posta idaresi tarafından, belirtilen adreste ikamet etmediğiniz yönünde şerh düşülerek gönderilen iadeli taahhütlü zarf iade edildiğinden adres araştırmasından da bir netice alınamadığından kusur tespiti yönünden davaya devam edip etmeyeceğiniz hususunda ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacının vefat ettiği ve mirasçısı olduğunuz anlaşılmakla, kusur tespiti yönünden davaya devam edip etmeyeceğiniz hususunda 2 haftalık kesin süre içerisinde beyanda bulunmanız, verilen kesin süre içerisinde beyanda bulunmadığınız takdirde kusur tespiti yönünden davaya devam etmeyeceğinizi kabul ettiğiniz hususu tebliğ ve ihtar olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02127021