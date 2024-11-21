HATAY 1. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1051 Esas



DAVALI : ABDURRAHMAN ARSLAN(AHMET VE MERYEM OĞLU,1983 D.LU)



Davacı tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce davalıya çıkartılan dava dilekçesi tebligatınıniade edildiği, tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği, kendisine tebligat yapılamayacağı anlaşıdığından ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davalının ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, ayrıca, davalı tarafından cevap dilekçesi verilmezse, Davalı ABDURRAHMAN ASLAN'ın 23/01/2025 günü saat 09:25'te mahkememizde yapılacak ön inceleme ve tahkikat duruşmasında hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, geçerli mazeret bildirmeksizin duruşmalara katılmaması halinde ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak yokluğunda yargılamanın sürdürülüp karar verileceği, 7201 sayılı TK nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca davalı ABDURRAHMAN ARSLAN'a ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02126643