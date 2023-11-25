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HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİ İLANI

HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİ İLANI
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 00:00

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HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİ İLANI


            Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup aşağıda adı-soyadı/unvanı yazılı mükellefler adına düzenlenen ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK'un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde,kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Sıra
No

 Vergi No TC Kimlik No  Mükellefin Adı-Soyadı/Ünvanı Adresi Vergi ve Cezanın
Dönemi		 Vergi ve Cezanın
Nevi		 Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Vergi Cezası Borcu
1005028727920269114904SEFA ACIMIŞEVKA 3 MAH. 119/8 SK. Kapı No:2 Daire No:16 Tel: BORNOVA İZMİR201210201210VERGİ ZİYAI CEZASI2023103166ONT00000122023103114ONc00001200,00 TL2.363.916,76 TL
2005028727920269114904SEFA ACIMIŞEVKA 3 MAH. 119/8 SK. Kapı No:2 Daire No:16 Tel: BORNOVA İZMİR201209201209KDV2023103166ONT00000122023103114ONc00001192.096.605,75 TL0,00 TL
3005028727920269114904SEFA ACIMIŞEVKA 3 MAH. 119/8 SK. Kapı No:2 Daire No:16 Tel: BORNOVA İZMİR201209201209KDV2023103166ONT00000122023103114ONc00001191.819.853,78 TL0,00 TL
4005028727920269114904SEFA ACIMIŞEVKA 3 MAH. 119/8 SK. Kapı No:2 Daire No:16 Tel: BORNOVA İZMİR201209201209VERGİ ZİYAI CEZASI2023103166ONT00000122023103114ONc00001190,00 TL6.289.817,20 TL
56101446958 MAÇKA AYAKKABI TEKSTİL DERİ AMBALAJ REKLAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİEGEMENLİK Mahallesi 6121 SOKAK Kapı No:1 Daire No:Z15 Tel: BORNOVA İZMİR202212202212KDV2023022466ONZ00001182023022414ONi00019961.623.239,80 TL0,00 TL
66101446958 MAÇKA AYAKKABI TEKSTİL DERİ AMBALAJ REKLAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİEGEMENLİK Mahallesi 6121 SOKAK Kapı No:1 Daire No:Z15 Tel: BORNOVA İZMİR202301202303KURUM GEÇİCİ VERGİSİ2023071466ONZ00004822023071314ONi00058861.044.929,20 TL0,00 TL

#ilangovtr Basın no ILN01937544

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#Basın No ILN01937544#İlangovtr