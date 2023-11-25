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HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİ İLANI
Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup aşağıda adı-soyadı/unvanı yazılı mükellefler adına düzenlenen ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK'un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde,kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
Sıra
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Mükellefin Adı-Soyadı/Ünvanı
|Adresi
| Vergi ve Cezanın
Dönemi
| Vergi ve Cezanın
Nevi
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu
|Vergi Cezası Borcu
|1
|0050287279
|20269114904
|SEFA ACIMIŞ
|EVKA 3 MAH. 119/8 SK. Kapı No:2 Daire No:16 Tel: BORNOVA İZMİR
|201210201210
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2023103166ONT0000012
|2023103114ONc0000120
|0,00 TL
|2.363.916,76 TL
|2
|0050287279
|20269114904
|SEFA ACIMIŞ
|EVKA 3 MAH. 119/8 SK. Kapı No:2 Daire No:16 Tel: BORNOVA İZMİR
|201209201209
|KDV
|2023103166ONT0000012
|2023103114ONc0000119
|2.096.605,75 TL
|0,00 TL
|3
|0050287279
|20269114904
|SEFA ACIMIŞ
|EVKA 3 MAH. 119/8 SK. Kapı No:2 Daire No:16 Tel: BORNOVA İZMİR
|201209201209
|KDV
|2023103166ONT0000012
|2023103114ONc0000119
|1.819.853,78 TL
|0,00 TL
|4
|0050287279
|20269114904
|SEFA ACIMIŞ
|EVKA 3 MAH. 119/8 SK. Kapı No:2 Daire No:16 Tel: BORNOVA İZMİR
|201209201209
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2023103166ONT0000012
|2023103114ONc0000119
|0,00 TL
|6.289.817,20 TL
|5
|6101446958
|MAÇKA AYAKKABI TEKSTİL DERİ AMBALAJ REKLAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|EGEMENLİK Mahallesi 6121 SOKAK Kapı No:1 Daire No:Z15 Tel: BORNOVA İZMİR
|202212202212
|KDV
|2023022466ONZ0000118
|2023022414ONi0001996
|1.623.239,80 TL
|0,00 TL
|6
|6101446958
|MAÇKA AYAKKABI TEKSTİL DERİ AMBALAJ REKLAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|EGEMENLİK Mahallesi 6121 SOKAK Kapı No:1 Daire No:Z15 Tel: BORNOVA İZMİR
|202301202303
|KURUM GEÇİCİ VERGİSİ
|2023071466ONZ0000482
|2023071314ONi0005886
|1.044.929,20 TL
|0,00 TL
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